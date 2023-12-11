Зеленский пообщался с Орбаном, выступавшим против вступления Украины в ЕС

Орбан, не желающий видеть Украину в Евросоюзе, эмоционально пообщался с Зеленским в Аргентине. На распространённых в Сети кадрах хорошо видно, как Орбан что-то рассказывает, а украинский лидер слушает с отсутствующим выражением лица.
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