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Зеленский пообщался с Орбаном, выступавшим против вступления Украины в ЕС

Зеленский пообщался с Орбаном, выступавшим против вступления Украины в ЕС

Орбан, не желающий видеть Украину в Евросоюзе, эмоционально пообщался с Зеленским в Аргентине. На распространённых в Сети кадрах хорошо видно, как Орбан что-то рассказывает, а украинский лидер слушает с отсутствующим выражением лица.

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