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Журнал о бизнесе и инвестициях

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Правительство поддержало законопроект о дополнительной поддержке мобилизованных

Правительство поддержало законопроект о дополнительной поддержке мобилизованных

Правительство поддержало два законопроекта Минтруда о материальной поддержке лиц, которые не возобновили по состоянию здоровья действие трудового договора в течение трех месяцев после окончания военной службы в связи с заболеванием или травмой, пишут «Ведомости».

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