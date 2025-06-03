Правительство поддержало законопроект о дополнительной поддержке мобилизованных

Правительство поддержало два законопроекта Минтруда о материальной поддержке лиц, которые не возобновили по состоянию здоровья действие трудового договора в течение трех месяцев после окончания военной службы в связи с заболеванием или травмой, пишут «Ведомости».
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