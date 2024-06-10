Во время сна мозг пытается предугадать будущее

Иногда случается, что вы просыпаетесь с решением проблемы, которая всего несколько часов назад казалась неразрешимой: это происходит потому, что во время сна мозг не только закрепляет память о прошлом опыте, но и пытается предугадать будущие.
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