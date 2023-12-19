«Ты будешь на диване сидеть, а я на работе пахать? Так не честно!» – обиженно заявил муж жене с пассивным доходом— Я считаю, что мы с мамой все отлично придумали и организовали, – делится двадцативосьмилетняя Елизавета.
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