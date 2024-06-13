👍 В Екатеринбурге сотрудник МЧС спас ребенка. На берегу озера „Половинное", работники 305-й пожарно-спасательной части проводили разъяснительные беседы с гражданами.
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👍 В Екатеринбурге сотрудник МЧС спас ребенка. На берегу озера „Половинное", работники 305-й пожарно-спасательной части проводили разъяснительные беседы с гражданами.
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