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Тест — кто не забивал 50+ голов за сезон: Месси, Вася Березуцкий или Мбаппе? Найди лишнего!

Тест — кто не забивал 50+ голов за сезон: Месси, Вася Березуцкий или Мбаппе? Найди лишнего!

На некоторых вопросах погорели даже эксперты!26 октября в Лондоне состоится юбилейная, 70-я церемония вручения «Золотого мяча».

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