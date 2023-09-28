Реакция прибалтов на решение Эстонии переименовать Калининград

По словам председателя комитета по иностранным делам Марко Михкельсона, комитет пришел к выводу, что от использования Калининграда советских времен в эстонском языке следует отказаться и вместо него следует использовать историческое название Кенигсберг.
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