«Посиделки с Ельничком»: в Твери прошёл творческий вечер для старшего поколения. 13 октября 2026 года в учреждениях здравоохранения Твери состоялся особенный творческий вечер — хоровые репетиции для людей старшего возраста от творческой мастерской Тверского областного Дворца культуры «Пролетарка».