«Посиделки с Ельничком»: в Твери прошёл творческий вечер для старшего поколения. 13 октября 2026 года в учреждениях здравоохранения Твери состоялся особенный творческий вечер — хоровые репетиции для людей старшего возраста от творческой мастерской Тверского областного Дворца культуры «Пролетарка».
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- Как поддержать ра...
- ВВ Стало известно, к...
- СК Стало известно, к...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым