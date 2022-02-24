Администрация Старого Оскола отремонтирует 22 иномарки для нужд чиновников

Муниципальное бюджетное учреждение «Пассажирское» предоставляет транспортные услуги администрации Старооскольского горокруга, органам местного самоуправления, муниципальным учреждениям, бюджетным, казённым и автономным учреждениям горокруга.
Муниципальное бюджетное учреждение «Пассажирское» предоставляет транспортные услуги администрации Старооскольского горокруга, органам местного самоуправления, муниципальным учреждениям, бюджетным, казённым и автономным учреждениям горокруга.
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