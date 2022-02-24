Bel.ru

165 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • виктор
    Все правильно ,Россия веками территории отвоевывала ,а пришли пиндосы и положили глаз. Балтийское и Черное  море долж...Путин высказался ...
  • Мила Ликова
    Депутаты,  пенсию  по  потере  кормильца    до  какого  возраста  государство  платит?     Я  получала  до  16  лет  ...Белгородские депу...
  • Garry
    ЗАЧЕМ ПРО ДЭБИЛОВ ПИСАТЬ ТО, афтор?Белгородец ударил...

Администрация Старого Оскола отремонтирует 22 иномарки для нужд чиновников

Администрация Старого Оскола отремонтирует 22 иномарки для нужд чиновников

Муниципальное бюджетное учреждение «Пассажирское» предоставляет транспортные услуги администрации Старооскольского горокруга, органам местного самоуправления, муниципальным учреждениям, бюджетным, казённым и автономным учреждениям горокруга.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх