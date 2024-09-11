Школа имени Доватора вошла в топ рейтинга предпрофессионального образования

Школа 2098 имени Героя Советского Союза Л.М. Доватора получила ещё один грант Мэра Москвы и заняла 17-е место среди школ столицы по качеству образования в предпрофессиональных классах: в медицинском, IT и медиа-классах.
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