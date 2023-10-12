Цены на iPhone 15 Pro стремительно падают. Разница между официальным магазином Apple и сторонним в Китае достигает 220 долларов

Цены на смартфоны линейки iPhone 15 продолжают быстро падать. Так, например, в Китае цена старшей версии iPhone 15 на 512 ГБ в сторонних магазинах упала до 1080 долларов, то на 155 долларов меньше цены смартфоны на официальном сайте.