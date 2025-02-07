В Польше хотят убрать российский танкер «Хатанга»

Морское управление города Гдыня на Балтийском побережье Польши потребовало от администрации порта Гдыня удалить российский танкер «Хатанга» из акватории порта и заявило о намерении требовать возмещения убытков за период его стоянки с 2017 года.
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