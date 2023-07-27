Турэксперт Давыденко: отдых в Китае не станет дешевле из-за безвизового режима

Председатель Всероссийского объединения туристов, председатель правления Национальной ассоциации юристов в сфере туризма Дмитрий Давыденко выразил мнение, что после введения безвизового режима между Россией и Китаем цены на туры не снизятся.
Председатель Всероссийского объединения туристов, председатель правления Национальной ассоциации юристов в сфере туризма Дмитрий Давыденко выразил мнение, что после введения безвизового режима между Россией и Китаем цены на туры не снизятся.
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