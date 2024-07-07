Опубликован трейлер Кирито из Sword Art Online: Fractured Daydream

Разработчикам кооперативного экшена Sword Art Online: Fractured Daydream с видом от третьего лица удалось привлечь внимание потенциальных игроков, представив новый трейлер, посвященный одному из самых узнаваемых персонажей - Кирито.
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