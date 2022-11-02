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Поттер – 1-й тренер «Челси» без поражений за 5 матчей ЛЧ со времен Ди Маттео. Итальянец выиграл турнир

Грэм Поттер не проиграл ни разу за пять матчей в Лиге чемпионов во главе «Челси». В последнем туре группового этапа ЛЧ «синие» обыграли «Динамо» Загреб со счетом 2:1.

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