В США признались, с чем они не справятся без помощи России

Nikolay Zakharov Это отводной маневр амерских политиканов,они организуют эти банды террористов,а в Миру яко бы борются с ними, здесь нет и капли правды.

Балу - Типа "Слышь, Россия!... Там у нас из-под контроля вышла очередная террористическая группировка... Иди разберись там с ними, а то нам некогда - новых террористов готовим..."