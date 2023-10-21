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ДОСТОЙНАЯ ЖИЗНЬ НА ПЕНСИИ

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В США признались, с чем они не справятся без помощи России

В США признались, с чем они не справятся без помощи России

Вашингтон должен искать помощи Москвы в сфере борьбы с терроризмом GLOBAL LOOK PRESS . Вашингтон должен в первоочередном порядке наладить взаимодействие с Москвой в сфере борьбы с терроризмом.

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Комментарии
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Nikolay Zakharov
Это отводной маневр амерских политиканов,они организуют эти банды террористов,а в Миру яко бы борются с ними, здесь нет и капли правды.
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7 час.
Балу -
Типа &quot;Слышь, Россия!... Там у нас из-под контроля вышла очередная террористическая группировка... Иди разберись там с ними, а то нам некогда - новых террористов готовим...&quot;
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4 час.
Олег Самойлов
Ни хера се! А КАК пиндосрань собирается сама с собой бороться при помощи России?
Ответить
2 час.

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