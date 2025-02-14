"Это электрошок": Макрон удивлён действиями Трампа. Что делать Европе?

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Царьград

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Комментарии
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ВП
Валерий Путря
микрон снова пытается влезть на барабан Наполеона . Уймись, девочка! Тебе удается (пока что) воевать с отварными лягушачьими лапами, да с собственным населением.
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