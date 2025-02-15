Дети и "Радуга". Творческому коллективу из Актау - 30 лет

Аким города Актау Абилкаир Байпаков посетил культурно-досуговый комплекс имени Абая и принял участие в праздничном мероприятии, посвященном 30-летию детского творческого коллектива «Радуга», передает inAktau.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии