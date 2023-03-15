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Чемпионат Англии. «Брайтон» сыграет с «Кристал Пэлас», «Брентфорд» в гостях у «Саутгемптона»

Чемпионат Англии. «Брайтон» сыграет с «Кристал Пэлас», «Брентфорд» в гостях у «Саутгемптона»

«Брайтон» примет «Кристал Пэлас» в перенесенном матче 8-го тура АПЛ. Также в среду «Брентфорд» сыграет в гостях с «Саутгемптоном» в перенесенном матче 7-го тура.

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