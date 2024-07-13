Спички - не игр...
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Спички - не игрушка

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Все дети из киевской больницы живы. Под завалами были солдаты - партизаны сняли компромат на ВСУ: "Много людей уедет в подвал СБУ"

Все дети из киевской больницы живы. Под завалами были солдаты - партизаны сняли компромат на ВСУ: "Много людей уедет в подвал СБУ"

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Комментарии
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Nikita Kopitov
Все в духе &quot;белых касок&quot;,а кто этими касками заведует?! Вроде Британия
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15 час.

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