Не сдали протест: Францию захлестнули массовые забастовки

Несмотря на отставку правительства Мишеля Барнье, тысячи французов вышли 5 декабря на улицы Парижа и других городов, чтобы выразить свое недовольство политикой Макрона и предостеречь будущего премьер-министра от попыток пренебречь интересами народа.
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