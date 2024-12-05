Не сдали протест: Францию захлестнули массовые забастовки

Несмотря на отставку правительства Мишеля Барнье, тысячи французов вышли 5 декабря на улицы Парижа и других городов, чтобы выразить свое недовольство политикой Макрона и предостеречь будущего премьер-министра от попыток пренебречь интересами народа.