Вице-губернатор Корабельников начал раздавать советы, куда вкладывать деньги

На петербуржцев со всех сторон летят советы по доходам и обращению с деньгами. Блогеры, коучи, а теперь и вице-губернатор Алексей Корабельников совместно с комитетами Петербурга раздают инвестиционные рекомендации.
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