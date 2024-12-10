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Вице-губернатор Корабельников начал раздавать советы, куда вкладывать деньги

Вице-губернатор Корабельников начал раздавать советы, куда вкладывать деньги

На петербуржцев со всех сторон летят советы по доходам и обращению с деньгами. Блогеры, коучи, а теперь и вице-губернатор Алексей Корабельников совместно с комитетами Петербурга раздают инвестиционные рекомендации.

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