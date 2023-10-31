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IRONGAMERS - игры на ПК и консолях

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Представлен новый геймплейный трейлер симулятора выживания в условиях суро...

Представлен новый геймплейный трейлер симулятора выживания в условиях суро...

Представлен новый геймплейный трейлер симулятора выживания в условиях суровой зимы Winter SurvivalDRAGO Entertainment выпустила новый трейлер геймплея сюжетного триллера-песочницы Winter Survival, который подчеркивает улучшенную графику, точность моделей и улучшенные перспективы, полученные при переходе с Unreal Engine 4 на 5.

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