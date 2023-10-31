Представлен новый геймплейный трейлер симулятора выживания в условиях суро...

Представлен новый геймплейный трейлер симулятора выживания в условиях суровой зимы Winter SurvivalDRAGO Entertainment выпустила новый трейлер геймплея сюжетного триллера-песочницы Winter Survival, который подчеркивает улучшенную графику, точность моделей и улучшенные перспективы, полученные при переходе с Unreal Engine 4 на 5.