Представлен новый геймплейный трейлер симулятора выживания в условиях суро...

Представлен новый геймплейный трейлер симулятора выживания в условиях суровой зимы Winter SurvivalDRAGO Entertainment выпустила новый трейлер геймплея сюжетного триллера-песочницы Winter Survival, который подчеркивает улучшенную графику, точность моделей и улучшенные перспективы, полученные при переходе с Unreal Engine 4 на 5.
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