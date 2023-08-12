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«Россия разобьет Украину»: Кедми раскрыл лицемерные мечты Польши о поражении ВСУ

«Россия разобьет Украину»: Кедми раскрыл лицемерные мечты Польши о поражении ВСУ

Военно-политический эксперт Яков Кедми в эфире программы «Вечер с Владимиром Соловьевым» раскрыл «лицемерные мечты Польши» о поражении киевского режима.

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