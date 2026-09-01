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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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В России заработал самозапрет на азартные игры. Его можно установить на Госуслугах или в МФЦ на срок от 12 месяцев

Вступил в силу закон о самоограничении на участие в азартных играх. С 1 сентября россияне смогут устанавливать самозапрет на азартные игры на срок от 12 месяцев.

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