Путин призвал восстановить советские трудовые ордена. А где логика при капитализме

Президент вспомнил про орден Трудового Красного Знамени, и заявил, что «это нужно восстанавливать». «В советское время, вы знаете, были ордена, которыми отмечали людей за трудовую доблесть, Орден Трудового Красного знамени и много других поощрений.
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