Записки колымчанина 208

Славянская доктринаТуризмЗаписки колымчанина 208 ЛЕТАЮЩИЙ ГОРОД. Экстрафильм от 11.09.2014г.Много раз слышал рассказы о летающих городах, но впервые сегодня побывал в таком.Вернуться к статье21НаградитьНравитсяПоделитьсяОбсудитьЮрий ИльиновПросветление. Глава 9. Просветление «Неразрушимый и Высочайший есть Брахман; Его истинная природа именуется самопознанием; Эманация, которая производит рождение существ, именуется действием (кармой)». Бхагават Гита 8.3. ОМ НАРАХ Ты Разума Отец и Мать, Ты бесконечный, Океан безбрежный, Ты Лоно Вод великих, безмятежных, Ты Суть, всё зарождается в Тебе, Ты есть начало и конец иллюзий воплощенья, Ты есть источник пробужденья энергий изначальных, Ты сила Разума рожденья, Ты Тот, в Ком мысль Творца рождает ощущенья, Ты Тот, в Ком ощущения испытывают бездну приключений, Ты Тот, в Ком приключения приводят к размышленьям, Ты Тот, в Ком размышления приводят к осмыслению, Ты Тот, в Ком мысль и знание откроют свет прозрения, Ты Тот, в Ком свет прозрения направит Разум к просветлению, Ты Тот, в Ком просветление вернёт Осознанность Творца, И в Водах изначальных Омовенье. Найди в утробе Матери спасенье, К Земле любимой преклони колени За то, что нянчила тебя, Своё любимое дитя, Давая кров, уют, любовь, Неся в руках прекрасный плод. Верну его, оставив восхищенье, От многолетнего общенья И окончанья приключений, Верну ей всё, Что искромётно, горя огнём, Использовал её. Без благодарности и чувств, Нередко вызывая грусть, От бесконечных ощущений И лет, прошедших в опьяненье Не от любви, а от вина Бескрайней алчности ненужных увлечений. Прости за всё, в чём грешен был, Ты отдавала столько сил, Но я их вовсе не ценил, А лишь со страстью отходил Всё дальше от тебя, родной, Считая, что лишь пасынок я твой. Ты так старалась воспитать, Чтоб смог когда-нибудь понять, Что от себя не убежать, Что есть начало и конец всем начинаниям, В которых получал разочарование. Неверному и трудному пути Блуждать по полю бесконечности желаний. Когда приходит час остановиться, Открыть врата, Внутрь взор свой устремить, Заставить сердце еле биться, Воспоминанья устранить. Потоком знаний грязь с себя отмыть За долгие года скитаний, По времени, отпущенном судьбой, Дороги, цели, мысли — всё оставить. Себя в наряд сакральный нарядить Для праздника, которого я вечность ждал, Блуждая в лабиринтах мирозданий И в бесконечном ожиданье осознанья, Ответив на вопрос, куда, зачем, откуда я иду И где свой окончательный приют найду. Узреть вселенные в себе, Как мимолётное виденье, Мираж в песках пустыни откровений. Какие образы всплывают В открытом сердце для любви, Они кристальны и чисты, Не чувствуется в них изъяна, Ни глупости, ни пустоты, И больше нет обид воспоминаний И бесполезной суеты. Осталась в них лишь красота любви чистейшей от Творца. Направив сердца повеленье К корням от древа проявленья, В нём родословная твоя, И, каждый образ сохраня, Несём свой крест в истоках бытия. Живём, истории храня, Подвластны ветру для битья, Наперекор судьбе идя, Все силы отдавая, не щадя, От знаний истину вкушаем, Сознанье в чреве возрождаем, Историю рождений закрываем, Всё дерево под корень вырываем, Материю как истину не ощущаем. Нарвав букеты лотосов, возложить К стопам всех мыслимых людей, Рождённых Свыше, от Идей Создателя, как воплощённых матерей, Отцов, детей, сестёр и братьев, Друзей и недругов, врагов. Всем выражаем Вам почтенье За бесконечные года, совместно проведённые В игре бескрайних телесных приключений. Вы дороги, вы все учителя, Без Вас так трудно разглядеть, Понять, узнать и осознать, Что все мы — плоть единого Отца. Не думайте, что огорчали, Сердца разбили, порою предавали, Бывало, убивали. Всем вам поклон за роли, красок ощущений На сцене бесконечности.Юрий ИльиновВсем высший бал, Вы лучшие актёры, без сомнений, Ждём вас домой, всё осознав, Спектакль закончив, роли отыграв. «Конечность в бесконечности», Наивно верить, что воспримет ум учений свет, Пойдёт тропой великих знаний, Пока не сделаешь его слугой И уважать себя заставишь. И разум — суть творенья, Нам боле не приносит огорчений, А только бесконечность наслаждений В иллюзии игры прекрасных воплощений, Чистейшей мысли без волнений В спокойных водах провидений, Единство в бесконечности суждений, Без времени, границ и ощущений, Без тягот и забот, Без мысли, как сорвать запретный плод, Без ложных чувств познаний мира, Обмана красок умственных видений. Нет боле никаких сомнений, ощущений, Побуждений к исследованию знаний — Вершине самолюбований пред собой Как образу во множестве, как часть вселенной. Сознанию без объективности создания, Живущему внутри, как мысль реальности существования. Нет боле ничего, лишь Я есть Я, Один и без волнения энергий как идей, Как Истина и вне любых повествований.Комментировать
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