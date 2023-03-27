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«Настучат по ушам»: Сатановский рассказал о фиаско сбежавших в Израиль россиян

«Настучат по ушам»: Сатановский рассказал о фиаско сбежавших в Израиль россиян

Президент института Ближнего Востока, политолог Евгений Сатановский на пресс-конференции Медиагруппы «Патриот» рассказал о фиаско сбежавших в Израиль россиян.

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