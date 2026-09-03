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Царьград

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Пенсионерам объяснили, как не превратиться в "богачей" на бумаге и не лишиться жизненно важных скидок

Пенсионерам объяснили, как не превратиться в "богачей" на бумаге и не лишиться жизненно важных скидок

Русские пенсионеры, привыкшие годами копить на чёрный день, оказались в бюрократической ловушке. Стоит проявить финансовую дисциплину и дождаться конца срока вклада, как государство тут же решает, что раз у человека пришли «большие» деньги, значит, он уже не бедствует и может обойтись без помощи.

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