Пенсионерам объяснили, как не превратиться в "богачей" на бумаге и не лишиться жизненно важных скидок

Русские пенсионеры, привыкшие годами копить на чёрный день, оказались в бюрократической ловушке. Стоит проявить финансовую дисциплину и дождаться конца срока вклада, как государство тут же решает, что раз у человека пришли «большие» деньги, значит, он уже не бедствует и может обойтись без помощи.