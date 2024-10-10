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Amic.ru Новости Барнаула и Алтайского края

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Не ходите на работу. Эксперт о том, как сегодня протекает ОРВИ и поможет ли прививка

Не ходите на работу. Эксперт о том, как сегодня протекает ОРВИ и поможет ли прививка

Какие вирусы осенью-2024 циркулируют в Алтайском крае и появились ли новые вакцины от ковида Грипп в Алтайский край придет в ноябре, а сезонное заболевание ОРВИ пошло на спад, рассказала в "Переговорке" на amic.

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