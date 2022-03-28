iXBT.com

18 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Meerflieger
    А если космодром откалибровать?  🤔😃«Мы сможем запуск...
  • Анатолий Иванов
    Быстрее ты сможешь только в штаны валить.«Мы сможем запуск...
  • Meerflieger
    Илона - дура... Нахрена сбивать ВСЕ спутники? Достаточно угандошить разведывательные. Фото, видео, радиолокация... А ...«Мы сможем запуск...

Планшет Vivo Pad, складной телефон Vivo X Fold и флагман Vivo X Note: все версии и цвета указаны на постере

Планшет Vivo Pad, складной телефон Vivo X Fold и флагман Vivo X Note: все версии и цвета указаны на постере

Ожидается, что на презентации в апреле Vivo представит три новых продукта, включая планшет Vivo Pad, складной телефон Vivo X Fold и флагманский телефон премиум-класса Vivo X Note.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх