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ЦБ РФ предложил ввести лимит на внесение наличных в банкоматах

ЦБ РФ предложил ввести лимит на внесение наличных в банкоматах

Как заявила на форуме «Кибербезопасность в финансах» в Екатеринбурге председатель ЦБ РФ Эльвира Набиуллина, в целях борьбы с мошенниками регулятор предлагает ввести лимиты на внесение наличных в банкоматах с использованием токенизированных карт.

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