ЦБ РФ предложил ввести лимит на внесение наличных в банкоматах

Как заявила на форуме «Кибербезопасность в финансах» в Екатеринбурге председатель ЦБ РФ Эльвира Набиуллина, в целях борьбы с мошенниками регулятор предлагает ввести лимиты на внесение наличных в банкоматах с использованием токенизированных карт.