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Царьград

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Рувики обновила данные о долгожительнице Яхе Хашаговой в 121 год

Рувики обновила данные о долгожительнице Яхе Хашаговой в 121 год

Старейшая жительница России, Яха Хашагова, отметила 121-й день рождения. Родилась 10 сентября 1905 года и сейчас проживает в Байсангуровском районе Грозного.

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