Политолог назвал слова Буданова* об атаке на Крымский мост психологической игрой

ИЗВЕСТИЯ/Александр Полегенько Заявление главы главного управления разведки Украины (ГУР) Кирилла Буданова* об атаке на Крымский мост можно расценивать как психологическую игру, заявил в беседе с "Известиями" политолог Василий Колташов.
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