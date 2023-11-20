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Леброн обновил личный рекорд сезона по очкам (37), «Лейкерс» одолели «Хьюстон»

Леброн обновил личный рекорд сезона по очкам (37), «Лейкерс» одолели «Хьюстон»

Форвард «Лейкерс» Леброн Джеймс помог команде добиться победы в матче с «Хьюстоном» (105:104), обновив личный рекорд сезона по набранным очкам.

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