Бастрыкин ждет доклад по уголовному делу в отношении мигранта, который приставал к девочке в автобусе в Петербурге

Инцидент произошел в Выборгском районе Председателю Следственного комитета РФ Александру Бастрыкин доложат о ходе расследования уголовного дела по факту совершения противоправных действий в отношении маленькой девочки в Петербурге.
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