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Мурашко спрогнозировал рост риска заболеваемости раком до 50% в ближайшие 25 лет

Мурашко спрогнозировал рост риска заболеваемости раком до 50% в ближайшие 25 лет

В ближайшие 25 лет на фоне увеличения продолжительности жизни прогнозируется рост риска возникновения онкологических заболеваний, заявил глава Минздрава России Михаил Мурашко.

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