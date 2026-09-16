Ирада Әюпова: Дәүләт мәдәни байлыкка ихтыяҗ тәрбияләргә тиеш

Бүген Кәрим Тинчурин исемендәге Татар драма һәм комедия театрында Татарстан мәдәният министры Ирада Әюпова матбугат вәкилләре белән очрашты.
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