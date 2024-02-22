Sea of Thieves появится на PlayStation 5 с полной поддержкой кроссплея На прошлой неделе ...

Sea of Thieves появится на PlayStation 5 с полной поддержкой кроссплеяНа прошлой неделе Microsoft представила обновленную информацию о планах Xbox-эксклюзивности, сообщив, что такие крупные игры, как Starfield, не будут выходить на мультиплатформе, но что серия из четырех более известных или менее значимых игр перейдет на… источник.