Военное обозрение

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ВМФ России уже в этом году примет на вооружение атомную подлодку «Белгород» - носитель аппаратов «Посейдон»

ВМФ России уже в этом году примет на вооружение атомную подлодку «Белгород» - носитель аппаратов «Посейдон»

Несмотря на антироссийские санкции и нелёгкое экономическое положение, в стране продолжается совершенствование и усиление как сухопутных, так и морских сил.

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