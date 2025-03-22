Индусов в России становится все больше. Кроме «Пятёрочки» и «Перекрестка», их стали нанимать девелоперы для работы.
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Индусов в России становится все больше. Кроме «Пятёрочки» и «Перекрестка», их стали нанимать девелоперы для работы.