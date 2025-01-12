АС

Александр Сысоев

Самое страшное, что еще когда Вася Якеменко возглавлял "Наших," большинству нормальных людей было ясно, что это отмороженный прохиндей. Было понятно с первого взгляда, что ведущая активистка "Наших" Потупчик проститутка во всех смыслах. Если это зона ответственности Суркова, то почему олн не был наказан? Все это происходит потому, что все ведется подковерным методом. Преимущественном антигосударственными циниками, принципиально беспринципными людьми вроде урода Васи Якеменко. Да, что там щенок Вася!? Когда у нас разоряли страну с помощью Роснано такие волкодавы как Толя Борухович Чубайс!