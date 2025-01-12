Внезапно напомнил о себе 53-летний Василий Якеменко, бывший глава отдела по связям с общественными организациями Управления внутренней политики АП РФ (2000), основатель и лидер молодёжных движений "Идущие вместе" и "Наши" (2000-13), соорганизатор ежегодного всероссийского молодёжного форума "Селигер" (2005-14), руководитель Государственного комитета Российской Федерации по делам молодёжи и Федерального агентства по делам молодёжи (Росмолодёжь; 2007-12), кавалер ордена Почёта, ныне угнездившийся в Баварии, где купил за 16 млн евро старинный дом с мельницей и прудом общей площадью 50 га.
Руководивший молодёжной политикой Якеменко заработал на этом «адское количество денег»
Комментарии
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Александр Сысоев
Самое страшное, что еще когда Вася Якеменко возглавлял "Наших," большинству нормальных людей было ясно, что это отмороженный прохиндей. Было понятно с первого взгляда, что ведущая активистка "Наших" Потупчик проститутка во всех смыслах. Если это зона ответственности Суркова, то почему олн не был наказан? Все это происходит потому, что все ведется подковерным методом. Преимущественном антигосударственными циниками, принципиально беспринципными людьми вроде урода Васи Якеменко. Да, что там щенок Вася!? Когда у нас разоряли страну с помощью Роснано такие волкодавы как Толя Борухович Чубайс!
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