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Угадайте страну и назовите ее столицу: справятся только настоящие эрудиты

Угадайте страну и назовите ее столицу: справятся только настоящие эрудиты

Берлин, Минск или Варшава? фото: Midjorney/ParentsГотовы проверить себя? Простой тест на эрудицию с легкостью определит глубину ваших географических познаний с помощью всего одного вопроса.

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