РИА Новости: ВСУ применили беспилотник с зажигательной смесью при атаке по жилым домам

Об этом рассказала свидетельница событий Жительница освобождённой в ДНР Мариновки Светлана рассказала, что украинская армия применяла беспилотник с зажигательной смесью во время атак по многоквартирным жилым домам.
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