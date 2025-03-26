«Руссофт»: оборот отечественных IT-компаний в 2024 году вырос до 2,6 трлн рублей ...

«Руссофт»: оборот отечественных IT-компаний в 2024 году вырос до 2,6 трлн рублейВ течение последних трёх лет продажи российских ИТ-компаний ежегодно росли более чем на 30 %, а совокупный оборот за 2024 год мог превысить 2,6 трлн руб.