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Царьград

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Politico: Шольц способен проиграть выборы из-за поддержки Украине

Politico: Шольц способен проиграть выборы из-за поддержки Украине

Поддержка Украине может выйти боком канцлеру Германии Олафу Шольцу.Американская газета Politico сообщает, что немецкий политик всерьез рискует проиграть выборы из-за поддержки Украине.

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