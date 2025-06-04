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Царьград

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СВО – сводка на 4 июня: удар по Крымскому мосту, где прилеты «Гераней», ситуация на Брянском, Курском, Белгородском направлениях, новости с фронта

СВО – сводка на 4 июня: удар по Крымскому мосту, где прилеты «Гераней», ситуация на Брянском, Курском, Белгородском направлениях, новости с фронта

Сводка СВО на сегодня: рассказываем о ситуации по состоянию на 4 июня.Вчера ВСУ не достигли своих целей удара подводным и надводными беспилотниками по Крымскому мосту.

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