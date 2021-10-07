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Жителя Красноярска осудили за призывы к массовым беспорядкам

Жителя Красноярска осудили за призывы к массовым беспорядкам

Свердловский районный суд Красноярска вынес приговор по уголовному делу о массовых беспорядках. С учетом позиции государственного обвинения суд назначил местному жителю восемь месяцев ограничения свободы, сообщает прокуратура Суд установил, что в апреле 2020 года подсудимый в социальной сети "ВКонтакте" сразу в нескольких сообществах под опубликованными записями разместил комментарии с призывами к незаконным протестным действиям и массовым беспорядкам в Красноярске, а также насилию над гражданами.

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