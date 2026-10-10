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Царьград

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Блогер Лебедев раскритиковал смену название котлеты по-киевски: "Предел глупости"

Блогер Лебедев раскритиковал смену название котлеты по-киевски: "Предел глупости"

Дизайнер также обратил внимание, что в Москве по-прежнему немало объектов, в названии которых упоминаются Украина или её столица.

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