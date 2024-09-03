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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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FONBET выступил партнером Ночи московского спорта по настольному теннису

FONBET выступил партнером Ночи московского спорта по настольному теннису

Турниры стали частью фестиваля «Ночь московского спорта» и проходили на площади у ЦУМа 31 августа с 20-00 до 23-00.

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